На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Бразилии более ста человек пострадали в результате урагана

AFP: 130 человек пострадали из-за урагана на юге Бразилии
true
true
true
close
NASA

В результате урагана в штате Парана на юге Бразилии пострадали 130 человек, еще пять спасти не удалось. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные власти, пишет РИА Новости.

«Ураган, пронесшийся в пятницу по некоторым районам города на юге Бразилии, лишил жизни по меньшей мере пяти человек, еще около 130 пострадали», — говорится в сообщении.

По данным властей, торнадо обрушился на муниципалитет Риу-Бониту-ду-Игуасу.

До этого сообщалось, что ураган, «Мелисса», обрушившийся на Ямайку, ослаб до посттропического циклона, проходя над северо-западной частью Атлантического океана.

28 октября ураган «Мелисса» ослаб до четвертой категории и стал смещаться от Ямайки в сторону Кубы. По данным метеорологов, скорость ветра в пределах вихря достигала 240 км/ч.

29 октября агентство Agence France-Presse сообщило, что ураган «Мелисса» стал самым мощным среди всех произошедших за 90 лет. По уровню давления явление сравнялось с ураганом 1935 года, обрушившимся на Флориду в День труда, а по скорости ветра — с ураганом «Дориан», случившимся в 2019 году.

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок урагана «Мелисса» над Ямайкой.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами