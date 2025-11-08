В Бразилии более ста человек пострадали в результате урагана

В результате урагана в штате Парана на юге Бразилии пострадали 130 человек, еще пять спасти не удалось. Об этом сообщает Agence France-Presse со ссылкой на местные власти, пишет РИА Новости.

«Ураган, пронесшийся в пятницу по некоторым районам города на юге Бразилии, лишил жизни по меньшей мере пяти человек, еще около 130 пострадали», — говорится в сообщении.

По данным властей, торнадо обрушился на муниципалитет Риу-Бониту-ду-Игуасу.

До этого сообщалось, что ураган, «Мелисса», обрушившийся на Ямайку, ослаб до посттропического циклона, проходя над северо-западной частью Атлантического океана.

28 октября ураган «Мелисса» ослаб до четвертой категории и стал смещаться от Ямайки в сторону Кубы. По данным метеорологов, скорость ветра в пределах вихря достигала 240 км/ч.

29 октября агентство Agence France-Presse сообщило, что ураган «Мелисса» стал самым мощным среди всех произошедших за 90 лет. По уровню давления явление сравнялось с ураганом 1935 года, обрушившимся на Флориду в День труда, а по скорости ветра — с ураганом «Дориан», случившимся в 2019 году.

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок урагана «Мелисса» над Ямайкой.