Ураган «Мелисса» потерял силу и стал посттропическим циклоном

Ураган «Мелисса» ослаб до посттропического циклона, проходя над северо-западной частью Атлантического океана. Об этом сообщает Национальный центр по наблюдению за ураганами (NHC) США.

«Значительное ослабление предсказывают в следующие несколько дней», — говорится в сообщении.

По данным NHC, максимальная скорость ветра снизилась до 39 метров в секунду.

28 октября ураган «Мелисса» ослаб до четвертой категории и стал смещаться от Ямайки в сторону Кубы. По данным метеорологов, скорость ветра в пределах вихря достигала 240 км/ч.

29 октября агентство Agence France-Presse сообщило, что ураган «Мелисса» стал самым мощным среди всех произошедших за 90 лет. По уровню давления явление сравнялось с ураганом 1935 года, обрушившимся на Флориду в День труда, а по скорости ветра — с ураганом «Дориан», случившимся в 2019 году.

Ранее «Роскосмос» опубликовал спутниковый снимок урагана «Мелисса» над Ямайкой.