В Москве сотни авиапассажиров застряли в аэропорту из-за поломки самолета

Shot: во Внуково более 300 туристов не могут улететь во Вьетнам
Shutterstock

В Москве сотни пассажиров не могут вылететь во Вьетнам из-за поломки самолета. Об этом сообщает Life со ссылкой на Shot.

По данным Telegram-канала, самолет, следующий в Нячанг, должен был покинуть Внуково в четыре часа утра, но в назначенное время борт не вылетел.

Рейс несколько раз переносили, во время одного из таких объявлений клиентам заявили, что воздушное судно сломалось и в тот момент его не могли починить, однако уже «заказали деталь».

«На ряд вопросов от туристов представители компании лишь заявили, что «машина тоже может сломаться», и попросили их покинуть зону вылета», – сообщается в публикации.

Вылет планируется на 12:30, всего билеты на переносившийся рейс купили более 300 человек. Из-за длительного ожидания многие вынуждены спать в терминале, в том числе беременные женщины и дети.

До этого в Москве на 17 часов задержали рейс в Шри-Ланку. При этом людям не объясняли причину постоянных переносов, но обеспечили талонами на еду.

Ранее пассажирку, потребовавшую посадить ее рядом с бойфрендом, вывели из самолета.

