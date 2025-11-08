В аэропорту Саратова ввели ограничения на полеты

Росавиация: в аэропорту Саратова ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Саратова (Гагарин) временно введены ограничения на полеты гражданской авиации. Об этом сообщает в Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

Он уточнил, что временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов необходимы для обеспечения безопасности.

До этого работу прекратил аэропорт Пензы. Соответствующее сообщение пресс-секретарь Росавиации опубликовал в 23:50 по мск. Кроме того, часом ранее ограничения ввели в аэропорту Волгограда.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее самолет Анталья – Волгоград был вынужден уйти на запасной аэродром.