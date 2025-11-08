Росавиация: в аэропорту Пензы ввели ограничения на прием и выпуск самолетов

В аэропорту Пензы ввели ограничения на полеты. Об этом рассказал в своем Telegram-канале представитель Росавиации Артем Кореняко.

«Аэропорт Пенза. Введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов», — уточнил он.

Кореняко подчеркнул, что данные меры необходимы для обеспечения безопасности полетов.

Кроме того, губернатор Пензенской области Олег Мельниченко сообщил в Telegram-канале, что на территории региона ввели план «Ковер».

7 ноября в международном аэропорту имени Индиры Ганди в Нью-Дели произошел сбой, что привело к задержке более 400 рейсов. Представители воздушной гавани сообщили о приостановке всех вылетов и заверили, что ведется работа над скорейшим устранением технической неисправности.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов — может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках беспилотников.

Ранее в Москве сотни авиапассажиров застряли в аэропорту из-за поломки самолета.