Проверка застрявшего в Сочи парома Seabridge продолжается уже восемь часов

РИА: паром из Трабзона проверяют в Сочи уже восемь часов после двух суток в море

Паром Seabridge, прибывший из Трабзона и застрявший у порта Сочи с россиянами на борту, проверяют уже порядка восьми часов, судно находится в море уже около двух дней. Об этом сообщила пассажирка парома в беседе с РИА Новости.

«Нет, не выпустили (на берег. — «Газета.Ru»), все еще ждем», — сказала она агентству.

Первый за 14 лет паром из турецкого Трабзона отправился в рейс в среду в 21:10 мск, взяв на борт 20 пассажиров. Спустя 12 часов судно прибыло к берегам Сочи, где осталось на якоре в нескольких милях от берега, ожидая разрешения на швартовку, из-за чего пассажиры провели ночь в море. Изначально обратный рейс из Сочи в турецкий порт был запланирован на вечер четверга.

В администрации Краснодарского края прокомментировали ситуацию, заявив, что запуск парома между Сочи и турецким Трабзоном не состоится, пока не будут решены вопросы обеспечения безопасности. При этом, представитель компании Liderline, которая является оператором паромного сообщения между Трабзоном и Сочи, Мустафа Чакыр отмечал, что паром застрахован от всех рисков.

