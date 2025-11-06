На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Первый за многие годы паром из Турции прибыл к берегам России

Первый за 14 лет паром из турецкого Трабзона прибыл к берегам Сочи
JulyNov/Shutterstock/FOTODOM

Первый за 14 лет паром из турецкого Трабзона прибыл к берегам Сочи. Об этом сообщил РИА Новости генеральный директор ООО «СВС Шиппинг», член совета директоров, директор по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергей Туркменян.

В настоящее время паром Seabridge ждет согласования на вход в порт Сочи. Он прибыл в российский город в 21:10 мск, 5 ноября.

В неделю планируются два рейса парома, цены стартуют от $55 со скидкой на первые рейсы. При этом пассажиры парома смогут расплачиваться на борту рублями в кафетерии и ресторане.

Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр сообщал агентству, что паром застрахован от всех рисков. Перевозка машин пассажиров будет стоить от 30 тыс. рублей, цена может увеличиться из-за размера автомобиля. Однако в ближайшее время перевозка транспортных средств не планируется, уточнил Туркменян.

Пассажиры в обеих странах уже забронировали места в пароме на ноябрь и декабрь.

Ранее сообщалось, что в Турции правоохранители ищут пропавшую гражданку России.

