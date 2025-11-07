На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Житель ДНР погиб в результате детонации взрывоопасного предмета

Житель Кирилловки погиб из-за детонации взрывоопасного предмета
Mohammed Othman/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Мужчина погиб из-за детонации взрывоопасного предмета (ВОП) в Кирилловке в Волновахском муниципальном округе. Об этом сообщило управление правительства Донецкой народной республики (ДНР) по вопросам документирования военных преступлений Украины.

«В результате детонации ВОП по улице Степной погиб мужчина 1966 года рождения», — отмечается в сообщении.

26 октября глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что два человека погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ясиноватую. Он уточнил, что несовместимые с жизнью травмы получили женщина 1986 года рождения и девочка 2012 года рождения. Кроме того, тяжелые ранения получил мужчина 1971 года рождения. По словам главы ДНР, после атаки в Ясиноватой зафиксировали повреждение 12 жилых домов. Также урон получили несколько автомобилей.

24 октября житель Ямполя рассказал, что ВСУ в упор расстреляли из танка медицинский автомобиль в черте города, в результате чего погибли три мирных жителя. По его словам, от автомобиля после этой атаки практически ничего не осталось.

Ранее российский посол назвал количество ракет, выпущенных ВСУ по мирному населению с начала СВО.

