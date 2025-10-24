На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно о расстреле танком ВСУ медицинской машины в ДНР

РИА: ВСУ в упор расстреляли из танка медицинскую машину в Ямполе ДНР
Global Look Press

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в упор расстреляли из танка медицинский автомобиль в Ямполе Донецкой Народной Республики (ДНР), в результате чего погибли три мирных жителя. Об этом сообщил РИА Новости бежавший из города местный житель Руслан Гасанов.

«Одного парня ранило <...> Кинули его в «Ниву», была его мать, этот парень и водитель. Везли его в Лиман (Красный Лиман. — «Газета.Ru»), в больницу, в него в упор танк выстрелил», — рассказал собеседник агентства.

По его словам, от автомобиля после этой атаки практически ничего не осталось. Гасанов подчеркнул, что они были вынуждены захоронить останки погибших позднее прямо возле дороги.

15 октября руководитель аппарата уполномоченного по правам человека в Луганской народной республике (ЛНР) Даниил Стяжкин сообщил, что останки женщины обнаружили в сгоревшем доме в поселке Вороново, расположенном под Северодонецком.

Родственница погибшей отметила, что украинские солдаты при отступлении настаивали на выезде всех жителей Вороново на территорию, контролируемую Киевом. Однако женщина отказалась покидать поселок.

Ранее Мирошник раскрыл количество ракет, выпущенных ВСУ по мирному населению с начала СВО.

СВО: последние новости
