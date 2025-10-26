В ДНР при обстреле со стороны украинских войск погибли два человека

Пушилин: женщина и подросток погибли в результате атаки ВСУ на Ясиноватую

Два человека погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ясиноватую в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.

Он уточнил, что несовместимые с жизнью травмы получили женщина 1986 года рождения и девочка 2012 года рождения. Кроме того, тяжелые ранения получил мужчина 1971 года рождения.

«Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю ему скорейшего выздоровления», — отметил Пушилин.

По словам главы ДНР, после атаки в Ясиноватой зафиксировали повреждение 12 жилых домов. Также урон получили несколько автомобилей.

Как рассказали в Следственном комитете РФ, один из жилых домов в Ясиноватой оказался полностью разрушен. Еще 11 строений и линия электропередачи получили серьезные повреждения.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ во время обстрела использовали реактивную систему залпового огня HIMARS. При этом целью стал мирный квартал, на территории которого нет вооружений и военной техники. На место происшествия прибыли следователи, которые должны зафиксировать последствия ударов украинских войск по Ясиноватой.

