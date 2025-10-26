На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ДНР при обстреле со стороны украинских войск погибли два человека

Пушилин: женщина и подросток погибли в результате атаки ВСУ на Ясиноватую
close
Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

Два человека погибли в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Ясиноватую в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом в своем Telegram-канале написал глава региона Денис Пушилин.

Он уточнил, что несовместимые с жизнью травмы получили женщина 1986 года рождения и девочка 2012 года рождения. Кроме того, тяжелые ранения получил мужчина 1971 года рождения.

«Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь. Желаю ему скорейшего выздоровления», — отметил Пушилин.

По словам главы ДНР, после атаки в Ясиноватой зафиксировали повреждение 12 жилых домов. Также урон получили несколько автомобилей.

Как рассказали в Следственном комитете РФ, один из жилых домов в Ясиноватой оказался полностью разрушен. Еще 11 строений и линия электропередачи получили серьезные повреждения.

В ведомстве подчеркнули, что ВСУ во время обстрела использовали реактивную систему залпового огня HIMARS. При этом целью стал мирный квартал, на территории которого нет вооружений и военной техники. На место происшествия прибыли следователи, которые должны зафиксировать последствия ударов украинских войск по Ясиноватой.

Ранее военные ВСУ в упор расстреляли из танка медицинскую машину в ДНР.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами