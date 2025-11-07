На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, кто находился на борту упавшего в Дагестане вертолета

На борту упавшего в Дагестане вертолета были сотрудники завода в Кизляре
Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

На борту разбившегося в Дагестане вертолета были сотрудники завода в Кизляре. Об этом сообщили «Интерфакс» в экстренных службах региона.

«Все пассажиры вертолета — это сотрудники Кизлярского электромеханического завода», — сказал собеседник агентства.

Днем 7 ноября министр здравоохранения республики Ярослав Глазов сообщил, что в Карабудахкентском районе Дагестана потерпел крушение туристический вертолет Ка-226. Четыре человека, по предварительным данным, не выжили, еще трое находятся в тяжелом состоянии. По его словам, чрезвычайное происшествие с вертолетом Кировского электромеханического завода произошло в районе населенного пункта Ачи-су. Всего на борту находилось семь человек.

В оперативных службах региона рассказали, что одной из основных версий происшествия рассматривается техническая неисправность. Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК РФ заявило о возбуждении уголовного дела по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.

Крушение вертолета могло произойти из-за возгорания двигателя во время полета.

Ранее в Южно-Китайском море потерпел крушение американский истребитель.

