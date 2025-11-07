На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Названо время отправления в Трабзон застрявшего в Сочи парома Seabridge

Паром Seabridge отправится в обратный рейс из Сочи в Трабзон вечером в пятницу
Дмитрий Феоктистов/ТАСС

Паром Seabridge, прибывший из Трабзона и застрявший у порта Сочи с россиянами на борту, отправится в обратный рейс вечером 7 ноября. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на гендиректора транспортной компании ООО «СВС Шиппинг», члена совета директоров, директора по развитию морской инфраструктуры Черноморского союза промышленников и предпринимателей Сергея Туркменяна.

«В обратный рейс до Трабзона судно отправится по расписанию, в 20:00 мск», — сказал Туркменян.

Он дабавил, что в 13:00 мск паром встанет на внутренний рейд для досмотра, а оттуда отправится в порт. По его словам, разрешение на вход уже получено.

Паром Seabridge отправился в рейс в среду в 21:10 мск, взяв на борт 20 пассажиров. Спустя около 12 часов судно подошло к порту Сочи, где с тех пор остается на якоре в нескольких милях от берега, ожидая разрешения на швартовку. Обратный рейс из Сочи в турецкий порт был запланирован на вечер четверга. На борту Seabridge находятся 20 человек.

Представитель компании Liderline в Трабзоне Мустафа Чакыр ранее заявлял РИА Новости, что паром застрахован от всех рисков. Перевозка машин пассажиров будет стоить от 30 тыс. рублей, цена может увеличиться из-за размера автомобиля. Однако в ближайшее время перевозка транспортных средств не планируется.

В неделю будет два рейса парома, цены стартуют от $55 со скидкой на первые рейсы. При этом пассажиры парома смогут расплачиваться на борту рублями в кафетерии и ресторане.

Ранее сообщалось, что в Турции правоохранители ищут пропавшую гражданку России.

