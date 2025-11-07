На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В России проработают законодательные меры по полному запрету вейпов

В Госдуме подготовят дорожную карту законодательных мер по запрету вейпов
true
true
true
close
Depositphotos

В России подготовят дорожную карту законодательных мер в отношении запрета вейпов в России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу первого замруководителя фракции «Справедливая Россия», первого зампреда думского комитета по контролю Дмитрия Гусева.

Уточняется, что займутся этим участники межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, наркотической и табачной угроз под руководством вице-спикера Госдумы Шолбана Кара-оола.

В пресс-службе отметили, что в заседании межфракционной группы примут участие депутаты всех парламентских фракций, представители МВД России, а также Минздрава, Роспотребнадзора и общественные организации.

«По итогам будет подготовлена дорожная карта законодательных мер и предложения по разработке единого межфракционного законопроекта о полном запрете вейпов и мерах ответственности за их оборот», — сказано в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что до этого Гусев совместно с коллегой по фракции Еленой Драпеко направил обращение министру внутренних дел России Владимиру Колокольцеву. В обращении содержалось предложение ввести уголовную ответственность за производство, хранение, распространение и использование вейпов и жидкостей для них.

В МВД России поддержали инициативу о расширении ограничений и выразили готовность направить своих представителей для участия в работе профильной группы.

7 ноября с инициативой о запрете вейпов выступила руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что соответствующий положительный опыт есть в соседних государствах СНГ и других странах мира.

Выслушав ее, президент России Владимир Путин одобрительно кивнул и сказал, что важно не только принять такое решение, но и провести соответствующую работу среди молодежи.

Ранее в Госдуме призвали как можно скорее запретить вейпы в России.

