В Госдуме призвали как можно скорее запретить вейпы в России

Депутат Нилов заявил, что в России необходимо как можно скорее запретить вейпы
true
true
true
close
Mor Aima/Shutterstock/FOTODOM

В России необходимо как можно быстрее ввести полный запрет вейпов. Об этом в беседе с ТАСС заявил председатель комитета Государственной думы по труду и социальной политике Ярослав Нилов.

По его словам, вейпы слишком агрессивно навязали, особенно молодежи. Родители бьют тревогу, учитывая, что эти курительные смеси не оставляют последствий употребления, как это делают классические сигареты. Возраст употребления вейпов снижается, отметил депутат.

«И сколько случаев, когда они провоцировали заболевания, когда они взрывались и повреждали конечности, ротовую полость», — сказал он.

Также парламентарий обратил внимание, что лидеры общественного мнения за деньги навязывали молодежи идею, что использование вейпов менее опасно и вредно, чем курение классических сигарет. При этом производители вейпов находили новые способы обхода законодательных мер по ограничению их продажи, заполняя соответствующими товарами российский рынок.

6 ноября президент России Владимир Путин в ходе посещения демонстрационно-просветительского центра по адаптивному спорту в Самаре одобрил идею введения полного запрета на продажу вейпов на территории страны. С соответствующим предложением к главе РФ обратилась руководитель общероссийского общественного движения «Здоровое Отечество» Екатерина Лещинская. Она отметила, что подобные ограничения уже успешно действуют в ряде стран СНГ и других государствах мира.

Ранее россиян предупредили о необратимых изменениях в легких из-за вейпов.

