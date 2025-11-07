Руководителей нескольких управлений Генпрокуратуры освободили от должностей

Пятерых сотрудников Генеральной прокуратуры России освободили от своих должностей. Это подтвердил источник ТАСС.

«Да, это так. При этом лишь некоторые из них не переходят в Верховный суд», — отметил собеседник агентства.

От должностей освободили начальника управления кадров центрального аппарата и территориальных органов Генпрокуратуры Сергея Иванова, старшего помощника генпрокурора по особым поручениям Дениса Груниса, начальника отдела физической защиты Генпрокуратуры Николая Козырева, начальника управления службы проверок и профилактики коррупции Генеральной прокуратуры Сергея Орлова, начальника информационно-аналитического управления Генпрокуратуры Дениса Кунева.

7 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Денис Грунис освобожден от должности, он переходит в Верховный суд Российской Федерации.

В сентябре стало известно о том, что Игорь Краснов, который занимал пост генерального прокурора РФ, перешел на должность председателя Верховного суда страны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

