Руководителей нескольких управлений Генпрокуратуры освободили от должностей

ТАСС: руководителей пяти управлений Генпрокуратуры освободили от должностей
Максим Блинов/РИА Новости

Пятерых сотрудников Генеральной прокуратуры России освободили от своих должностей. Это подтвердил источник ТАСС.

«Да, это так. При этом лишь некоторые из них не переходят в Верховный суд», — отметил собеседник агентства.

От должностей освободили начальника управления кадров центрального аппарата и территориальных органов Генпрокуратуры Сергея Иванова, старшего помощника генпрокурора по особым поручениям Дениса Груниса, начальника отдела физической защиты Генпрокуратуры Николая Козырева, начальника управления службы проверок и профилактики коррупции Генеральной прокуратуры Сергея Орлова, начальника информационно-аналитического управления Генпрокуратуры Дениса Кунева.

7 ноября «Коммерсантъ» сообщил, что старший помощник генерального прокурора по особым поручениям Денис Грунис освобожден от должности, он переходит в Верховный суд Российской Федерации.

В сентябре стало известно о том, что Игорь Краснов, который занимал пост генерального прокурора РФ, перешел на должность председателя Верховного суда страны. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин.

Ранее глава Крымского района ушел в отставку после открытия уголовного дела.

