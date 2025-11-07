На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В минздраве Дагестана рассказали о состоянии пострадавших в ЧП с вертолетом

Глазов: пострадавшие при падении вертолета в Дагестане доставлены в больницу
МЧС России

Трое пострадавших в результате падения вертолета Ка-226 в Карабудахкентском районе Дагестана доставлены в больницу Избербаша. Об этом ТАСС сообщил министр здравоохранения Дагестана Ярослав Глазов.

«Трое пострадавших доставлены в больницу Избербаша. По состоянию будем перевозить в Махачкалу», — отметил собеседник агентства.

Глазов добавил, что один из пострадавших находится в крайне тяжелом состоянии.

До этого Telegram-канал «Блог Дагестана» опубликовал видео, снятое в районе крушения вертолета в Дагестане. На кадрах виден столб черного дыма, поднимающийся в небо.

В сообщении поясняется, что вертолет упал между Избербашем и Махачкалой. В республиканском Минздраве отметили, что в результате ЧП погибли четыре человека. В МЧС сообщили, что вертолет с туристами на борту направлялся в Избербаш.

По данным Telegram-канал Baza, вертолет, на борту которого находились семь человек, упал на частный дом в дагестанском поселке Ачи-Су. При этом в момент ЧП в строении не было людей. Троих пострадавших везут в Избербашскую больницу.

Ранее школьник в США попал в реанимацию после того, как на него упал вертолет.

