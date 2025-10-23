На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Школьник в США попал в реанимацию после того, как на него упал вертолет

Daily Mail: в США школьник попал в реанимацию из-за упавшего на него вертолета
В Калифорнии 11-летний Оливер Холланд оказался под рухнувшим вертолетом и попал в реанимацию, пишет Daily Mail. По данным полиции, мальчик получил серьезные травмы, включая кровоизлияние в мозг и коллапс легкого.

Сестра Оливера, Мадлен, рассказала, что брат попал в реанимацию и перенес срочную операцию, и его состояние постепенно стабилизируется. На благотворительной платформе семья собрала более $110 тысяч из запланированных для покрытия медицинских расходов.

Пилотом вертолета оказался Эрик Никсон — известный энтузиаст авиации, публиковавший в сети видео с рискованными трюками и полетами на низкой высоте. Он получил переломы ребер и позвоночника, но остался жив.

Известно, что вертолет участвовал в ежегодном мероприятии Cars N' Copters, которое собирает владельцев редких автомобилей и частных воздушных судов. По предварительным данным, причиной крушения мог стать отказ хвостового винта.

Расследование инцидента продолжается. Семья мальчика поблагодарила всех, кто оказывает поддержку, и попросила молиться о скорейшем выздоровлении Оливера.

Ранее вертолет с президентом Индии чуть не утонул в бетоне.

