В Австралии после посадки загорелся самолет

В Австралии самолет с 187 пассажирами загорелся после приземления

Самолет авиакомпании Virgin Australia загорелся вскоре после посадки в Брисбене вечером в четверг. Об этом сообщает Independent.

По данным журналистов, рейс VA454 из Дарвина прибыл в аэропорт Брисбена около 19:00 по местному времени, где его встретили службы экстренного реагирования после возгорания тормозной системы.

Для тушения огня на борту Boeing 737-800 были направлены несколько пожарных расчетов аэропорта. На опубликованных видеозаписях видно, как пожарные машины обливают дымящийся самолет водой.

По информации Independent, никто из 178 пассажиров и членов экипажа не пострадал.

5 ноября грузовой самолет McDonnell Douglas MD-11 авиакомпании UPS потерпел крушение возле Международного аэропорта Луисвилла в штате Кентукки. Полицейское управление Луисвилла подтвердило факт авиапроисшествия и сообщило о наличии пострадавших в результате инцидента.

В этот же день военно-транспортный самолет Вооруженных сил (ВС) Судана Ил разбился в Западном Кордофане из-за проблем в правом крыле.

Ранее в аэропорту Якутска у самолета сломались шасси при посадке.