В Судане рухнул военный самолет

Военно-транспортный самолет Вооруженных сил (ВС) Судана Ил разбился в Западном Кордофане из-за проблем в правом крыле, а не поражения силами противовоздушной обороны (ПВО) повстанцев. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление 22-й дивизии суданской армии.

«Во время выполнения задания по доставке грузов для полевых частей 22-й пехотной дивизии в Бабанусе у самолета внезапно возникла техническая неисправность в правом крыле», — говорится в сообщении.

В результате самолет потерял равновесие, загорелся и упал к западу от позиции дивизии. Представители суданского военного ведомства указали, что экипаж лайнера проявил исключительный героизм, уведя самолет от позиций военных, прежде чем тот потерпел крушение. Личный состав спасти не удалось. При этом точное количество пассажиров на борту не уточняется.

Накануне портал Aficanews писал, что в результате удара беспилотника недалеко от города Эль-Обейд в суданском штате Северный Кордофан не удалось спасти по меньшей мере 40 человек. По данным местных властей, к атаке причастны Силы быстрого реагирования (СБР). К настоящему времени представители организации инцидент не прокомментировали.

Гражданская война в Судане идет с 15 апреля 2023 года. В тот день Силы быстрого реагирования предприняли атаки на многочисленные базы суданской армии по всей стране, в том числе и в ее столице Хартуме. Вскоре боевые действия охватили и другие части страны.

Ранее в Судане ликвидировали украинских наемников.