Застрявшие на пароме из Турции россияне рассказали о своей ситуации

SOCHI1.RU: застрявших на пароме из Турции россиян не кормят
true
true
true
close
saiko3p/Shutterstock/FOTODOM

Застрявшая на пароме из Турции в Сочи супружеская пара рассказала, что пассажиров не кормят, а время прибытия в порт назначения остается неизвестным. Интервью опубликовал портал SOCHI1.RU.

Паром Seabridge дрейфует в нейтральных водах между Турцией и Россией в 20 км от Сочи с 9:00 6 ноября, то есть почти сутки. На борту находятся 20 пассажиров, 18 из которых являются гражданами РФ.

Все пассажиры приобрели билеты на паром напрямую у перевозчика. По их словам, при покупке билета им обещали, что на борту будет буфет, однако пассажирам предлагают только питьевую воду. Застрявшие на пароме отмечают, что судно в целом выглядит неподготовленным к первому рейсу — экипаж продолжает подкрашивать его части и «в шутку» допускает возможность того, что борт будет находиться на том же месте еще два месяца. Перед выходом на рейс судно не получило разрешения на вход на территорию РФ.

«Просим нас забрать домой, в Россию. Мы готовы на шлюпках плыть в Сочи. Мы просим, пусть нас заберут наши пограничники», — обратился к властям один из пассажиров.

Вечером 6 ноября стало известно, что первый за 14 лет паром из Турции не мог попасть в порт Сочи свыше девяти часов.

Первый рейс был изначально запланирован на вечер 29 октября, однако его перенесли на неделю из-за шторма.

Ранее самолет Дубай — Сочи задержали почти на 10 часов из-за утечки топлива.

