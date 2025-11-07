РСТ: запрет мультивиз не сократит турпоток в ЕС, потому что его и так почти не было

РСТ: россияне практически не получали шенгенские мультивизы до их запрета

Запрет шенгенских мультивиз Евросоюзом вряд ли скажется на туризме в России, потому что россияне и так крайне редко обращались за получением этих документов, а туристический поток в Европу в целом минимален, заявили в Российском союзе туриндустрии (РСТ). Об этом сообщает ТАСС.

«Многократные визы получает сейчас минимальное число направляющихся из России в Европу, и чаще это деловые туристы», — говорится в сообщении.

В РСТ добавили, что всего 41% из 550 тысяч выданных в 2024 году шенгенских виз были многократными, а их доля сократилась на 15% в сравнении с 2023-м.

7 ноября Брюссель запретил выдачу многоразовых шенгенских виз россиянам. Теперь гражданам РФ будет необходимо каждый раз подавать заявление на новую визу, когда они хотят совершить поездку в Евросоюз.

Полученные до введения запрета мультивизы пока будут действовать.

Ограничение на выдачу шенгена уже прокомментировали в МИД РФ. Официальный представитель ведомства Мария Захарова саркастично отметила, что Европе, видимо, не нужны российские платежеспособные туристы, когда у нее есть нелегальные мигранты и украинцы, покинувшие свою страну, чтобы избежать службы в армии.

