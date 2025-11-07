В Сумской области около 20 тысяч жителей подписали отказы от эвакуации

Десятки тысяч человек, проживающих в прифронтовых районах Сумской области на севере Украины, подписали письменные отказы от эвакуации. Об этом в ходе интервью для агентства «РБК-Украина» сообщил глава военной администрации региона Олег Григоров.

«У нас есть около 20 тыс. письменных отказов от эвакуации», — рассказал чиновник.

Он обратил внимание, что действующий на Украине закон запрещает принудительно перемещать жителей.

19 октября журналисты ТАСС со ссылкой на пророссийское подполье написали, что власти Днепропетровской области Украины фиктивно проводят эвакуацию населения, отпуская ситуацию на самотек. По словам источника агентства, руководство региона организует эвакуацию людей лишь на бумаге. В реальности же жителям приходится самостоятельно искать способы покинуть опасные районы.

15 октября глава аппарата Киевской городской государственной администрации Дмитрий Загуменный рассказал, что в украинской столице начали готовить автобусы для эвакуации граждан в случае чрезвычайных ситуаций. При этом он отметил, что власти сталкиваются с определенными бюрократическими сложностями.

Ранее на Украине пообещали оптимизировать процесс эвакуации жителей прифронтовых районов.