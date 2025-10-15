Глава аппарата Киевской городской государственной администрации (КГГА) Дмитрий Загуменный заявил, что в Киеве готовят автобусы для эвакуации людей в случае чрезвычайных ситуаций. Об этом сообщает издание «Страна.ua».

По словам Загуменного, городские власти сейчас работают над проектом эвакуационных автобусов.

«Есть определенные бюрократические сложности и вопросы финансирования, но мы ищем рабочие решения, чтобы запустить это направление», — сказал глава аппарата КГГА.

9 октября руководитель администрации Славянска, подконтрольной Украине, Вадим Лях обратился к горожанам с призывом об эвакуации в связи с приближением линии фронта.

Украинские власти на регулярной основе организуют эвакуацию населения на подконтрольных территориях, объясняя такие меры соображениями безопасности. В то же время, в МВД Украины признают, что часто сталкиваются с сопротивлением жителей, не желающих покидать свои дома.

В конце августа в украинском министерстве развития территорий заявили, что около 237 тысяч человек, проживающих в прифронтовых районах Украины, нуждаются в эвакуации. По данным ведомства, с 1 июня по 22 августа из Днепропетровской области и с подконтрольных Киеву территорий Донецкой народной республики было вывезено более 64 тысяч человек.

Ранее в Польше заявили, что Украина готовится воевать еще три года.