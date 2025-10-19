ТАСС: эвакуация населения в Днепропетровской области проходит лишь на бумаге

Власти Днепропетровской области Украины фиктивно проводят эвакуацию местного населения, отпуская ситуацию на самотек. Об этом рассказали ТАСС в пророссийском подполье.

Отмечается, что рынок недвижимости в регионе сохраняет высокий уровень активности

«Однако граждане в большинстве своем пребывают в панике, и это неудивительно, поскольку они боятся за свою дальнейшую судьбу. Неопределенность связана с тем, что местные власти, по сути, организовывают эвакуацию лишь на бумаге, а в реальности людям приходится самостоятельно себя организовывать», — уточнил источник.

9 октября руководитель администрации Славянска, подконтрольной Украине, Вадим Лях обратился к горожанам с призывом об эвакуации в связи с приближением линии фронта.

Украинские власти на регулярной основе занимаются организацией перемещения людей на подконтрольных территориях, объясняя такие меры соображениями безопасности. В то же время, в МВД Украины признают, что часто сталкиваются с сопротивлением жителей, не желающих покидать свои дома.

Ранее в администрации Киева начали готовиться к эвакуации жителей.