На Украине решили оптимизировать процесс эвакуации жителей прифронтовых районов

Свириденко: на Украине оптимизируют процесс эвакуации из прифронтовых районов
Sergei Grits/AP

Власти Украины намерены оптимизировать процесс эвакуации граждан из прифронтовых районов страны. Об этом в своем Telegram-канале написала премьер-министр Украины Юлия Свириденко.

«Упорядочиваем процесс эвакуации из прифронтовых общин. Правительство вводит государственную информационную систему координации эвакуации и оказания помощи лицам с прифронтовых территорий», — сообщила она.

В заявлении отмечается, что теперь ответственные за эвакуацию структуры более четко распределяют обязанности между собой. Министерство развития общин и территорий Украины осуществляет общую координацию процесса, министерство социальной политики, семьи и единства занимается социальным сопровождением и реинтеграцией людей на местах.

Государственная служба по чрезвычайным ситуациям несет ответственность за оповещение населения и техническую часть эвакуации, а местные администрации и органы самоуправления проводят необходимые мероприятия на местах. Речь идет о транспортировке и размещении людей, организации сборных пунктов, бытовой поддержке граждан.

В свою очередь, Национальная социальная сервисная служба должна координировать работу мультидисциплинарных команд. Это группы, состоящие из социальных работников, юристов и психологов.

Ранее жителям Купянска в Харьковской области рассказали, как пешком эвакуироваться из города на фоне боев.

