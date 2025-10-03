На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В жилом доме пропало отопление после визита главы города

В жилом доме в Калуге отопление пропало после визита главы города
true
true
true
close
Andrzej Rostek/Shutterstock/FOTODOM

Жильцы многоквартирного дома в Калуге пожаловались, что к визиту главы города Дмитрия Денисова в здании включили отопление, а после его отъезда — отключили. Об этом пишет издание «Подъем».

В материале отмечается, что глава города посещает проблемные участки для проверки отопления. Именно таким был один из домов на улице Огарева. К приезду Денисова отопление работало исправно, однако с отъездом мэра подача тепла прекратилась.

«К сожалению, в систему теплоснабжения поступает воздух, а от завоздушивания системы отопления зависит качество теплоснабжения. Воздуха не должно быть в системе, там должна быть горячая вода», — объяснил ситуацию Денисов.

Недавно первый зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимир Кошелев предложил россиянам самостоятельно регулировать температуру в квартирах с помощью системы регулирования и индивидуальных счетчиков. Он выступил с этой инициативой, чтобы исправить те ограничения, которые имеет централизованное отопление.

Ранее эксперт объяснил россиянам, как добиться перерасчета за отопление.

