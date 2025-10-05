На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Студенты омского вуза вынуждены ходить на пары в куртках и перчатках

В Омске ГАУ остался без отопления, студенты ходят на пары в куртках и перчатках
Омск Live/VK

В Омске Государственный аграрный университет (ГАУ) имени П.А. Столыпина остался без отопления и горячей воды. Об этом сообщает местный паблик «Омск Live» на странице в соцсети «ВКонтакте».

В публикации говорится, что тепла нет в первом корпусе учреждения на улице Мира 55. Авторы публикации сообщили, что температура воздуха в лаборатории, где работают студенты, не достигает даже +15°С.

«Студенты вынуждены ходить на занятия в куртках, перчатках, греться рядом с плитками», — говорится в сообщении.

В посте говорится, что во время учебы все мерзнут, однако работы на территории учебного заведения проводятся с сентября. Местные жители добавили, что специалисты начали устранять неполадки, все раскопали, отключили горячую воду, однако потом поставили работу на стоп по неизвестной причине.

Преподаватели подчеркнули, что из-за отсутствия горячей воды они оказались вынуждены промывать химическое оборудование и посуду под ледяной водой. Помимо этого, по их словам, с каждым днем увеличивается количество людей, уходящих на больничный.

Ранее в жилом доме пропало отопление после визита главы города.

