Глава Кинельского района ушел в отставку после критики со стороны губернатора

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков ушел в отставку по собственному желанию. Об этом сообщает официальный сайт муниципального образования.

Решение о досрочном прекращении полномочий было принято собранием представителей района. Отставка действует с 5 ноября 2025 года.

14 октября глава Самарской области Вячеслав Федорищев посетил Кинельский район в рамках рабочей поездки, в ходе визита отправив в отставку главу местной администрации Жидкова. Во время инспекции губернатор региона резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Федорищев хлопнул Жидкова по плечу и заявил о его увольнении, при этом позволив себе использовать обсценную лексику. Впоследствии глава Самарской области объяснил увольнение чиновника «пренебрежительным отношением к памяти героев», а сам Жидков назвал произошедшее недоразумением.

На следующий день главу Кинельского района экстренно госпитализировали в отделение кардиологии. У него диагностировали гипертонический криз. Позже его выписали.

Ранее Федорищев потребовал повысить культуру общения с населением.