Стало известно о состоянии чиновника, грубо уволенного в Самарской области

Глава Кинельского района Самарской области Юрий Жидков, которому губернатор Вячеслав Федорищев в грубой форме предложил уволиться, выписан из больницы. Об этом сообщили в минздраве региона, передает РИА Новости.

В районной администрации отметили, что пока Жидков не приходил на рабочее место.

14 октября Федорищев посетил Кинельский район в рамках рабочей поездки, в ходе визита отправив в отставку главу местной администрации Жидкова. Во время инспекции губернатор региона резко отреагировал на ответ чиновника о мемориальном камне в честь участников Великой Отечественной войны. Федорищев хлопнул Жидкова по плечу и заявил о его увольнении, при этом позволив себе использовать обсценную лексику. Впоследствии глава Самарской области объяснил увольнение чиновника «пренебрежительным отношением к памяти героев», а сам Жидков назвал произошедшее недоразумением.

На следующий день главу Кинельского района экстренно госпитализировали в отделение кардиологии. У него диагностировали гипертонический криз.

Ранее в Кремле оценили скандальное увольнение главы района в Самарской области.