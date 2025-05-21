Россиян предупредили о необратимых изменениях в легких из-за вейпов

Современные исследователи обнаружили массу заболеваний, причиной которых становится пристрастие россиян к вейпингу. В их числе — так называемая «попкорновая болезнь», которая грозит необратимыми изменениями легких и поражает иммунитет, рассказал врач, доктор медицинских наук Дмитрий Еделев Общественной Службе Новостей.

Популярность вейпинга специалист объяснил тем, что никотин из него достигает мозга за 5-10 секунд — это в четыре раза быстрее, чем от сигарет. При этом никотин из крови, быстро достигнув пика, выводится, из-за чего организм требует очередной затяжки — по этой причине вейперы обычно быстро подсаживаются на такое «парение» и делают больше затяжек, чем курильщики сигарет. Всего за несколько дней развивается привыкание, при этом нарушаются функции ресничек, защищающих дыхательные пути от слизи и мусора. Это грозит тем, что в организме они начнут скапливаться, подрывая иммунитет и делая органы дыхания крайне уязвимыми перед инфекциями, пояснил врач.

«При многомесячном вейпинге мы видим изменения в легких, проявляющиеся воспалением и снижением функции. Нередко развивается хронический бронхит с кашлем и выделением мокроты», — отметил Еделев.

По его словам, самыми опасными являются вейпы с ароматизатором диацетилом, который сужает дыхательные пути и приводит к развитию облитерирующего бронхиолита — его называют «попкорновой болезнью». Чем дольше курит человек, тем больше проблем со здоровьем накапливается в организме, предупредил специалист.

«Несмотря на то, что легкие обладают удивительной способностью к восстановлению, некоторые повреждения могут оказаться необратимыми», — подчеркнул он.

Скорость и шансы на полное восстановление зависят от того, как долго человек вейпил, какие имеет сопутствующие заболевания, какой образ жизни ведет в целом. Длительное курение в любом случае приводит к повреждениям органов, которые останутся с человеком навсегда, констатировал врач. Воздействие ряда канцерогенов в вейпах может привести к необратимому повреждению ДНК, заключил он.

До этого врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин рассказал, что заболевание вейперов EVALI, которое также называют «попкорновой болезнью», крайне опасно и грозит летальным исходом. Начинается оно с обычных для увлекающихся вейпами симптомов — одышки и слабости, далее появляются плохая переносимость физических нагрузок и расстройство стула. Такие симптомы обычно говорят об обширном поражении легких, что требует терапии — в том числе, это может быть оксигенотерапия, то есть вдыхание кислорода, подчеркнул он.

Ранее у девочки-подростка развился сепсис из-за пристрастия к вейпу.