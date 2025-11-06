На юго-востоке Украины сообщили о повреждениях инфраструктуры

В Днепропетровской области сообщили о повреждениях инфраструктуры

На юго-востоке Украины в Днепропетровской области сообщили о повреждениях инфраструктуры. Об этом сообщает украинское издание «Общественное. Новости».

Журналисты сообщили, что в течение дня временно не будут курсировать несколько пригородных поездов в направлении Днепропетровск — Каменское и обратно. Помимо этого, будет ограничено движение других подвижных составов.

Исполняющий обязанности главы военной администрации региона Владислав Гайваненко в своем Telegram-канале сообщил, что в городе Каменское было повреждено транспортное предприятие и задета линия электропередачи.

Накануне в Минобороны РФ сообщали, что российские военнослужащие нанесли поражение объектам энергетической и транспортной инфраструктуры, обеспечивающим деятельность Вооруженных сил Украины (ВСУ). По данным ведомства, атаки производились с помощью авиации, ударных беспилотников, ракетных войск и групп артиллерии. Помимо этого, был поврежден цех по производству беспилотников и склад боеприпасов.

Ранее стало известно, что на Украине могут перестать ходить поезда.