Раскрыта личность задержанного военкомами на Украине охранника Джоли

Задержанным охранником Джоли оказался тренер по самбо из Кировограда
true
true
true
close
Telegram-канал «Одесса»

Задержанным сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК) охранником американской актрисы Анджелины Джоли, приехавшей в подконтрольный украинской стороне Херсон, оказался тренер по самбо из Кировограда (украинское название — Кропивницкий) по имени Дмитрий. Об этом сообщает издание «Общественное» со ссылкой на родственника спортсмена.

По словам мужчины, Дмитрий не является охранником, а сопровождает американскую актрису в качестве волонтера. Он добавил, что у охранника есть заболевание спины и Дмитрий годен только к службе в тылу.

Жена якобы охранника Джоли рассказала, что до сих пор не может выйти на связь с мужем. Она уже направилась в Николаевскую область, где его задержали.

5 ноября Telegram-канал Mash сообщил, что охранника Джоли забрали сотрудники ТЦК в Николаевской области Украины. Его задержали ночью на блокпосте Южноукраинска — документы военкомы не приняли, а его самого «бусифицировали» и увезли в неизвестном направлении. В посте говорится, что звезда самостоятельно поручилась за телохранителя и после этого мужчину якобы отпустили.

В этот же день стало известно о визите американской актрисы в Херсон. По данным паблика Ukraine context, она посетила херсонские мединские учреждения, где проходит лечение мирные жители.

Позже депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил, что охранника Джоли забрали в ТЦК и хотели мобилизовать на Украине.

Ранее сообщалось, что Анджелина Джоли пересекла границу Украины пешком.

