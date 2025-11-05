Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил в своем Telegram-канале, что охранника американской актрисы Анджелины Джоли хотели «мобилизовать» сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в ходе ее визита в республику.

«Об охраннике Джоли - подтверждаю, это правда. Его действительно забрали в территориальный центр комплектования и хотели мобилизовать», — написал парламентарий.

Гончаренко также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, как страной стала республика.

5 ноября Джоли приехала в Херсон. Голливудская актриса посетила медицинские учреждения, где проходит лечение гражданское население. В частности, она побывала в роддоме и в детской больнице. Другие подробности ее визита в Херсон не приводятся.

Позже украинские паблики сообщили, что охранника Джоли задержали сотрудники ТЦК. По их данным, мужчину задержали ночью на блокпосте Южноукраинска — документы военкомы не приняли, а его самого «бусифицировали» и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники ТЦК проигнорировали тот факт, что мужчина вместе с актрисой и послом ООН направлялся в Херсон в рамках миротворческой миссии.

Ранее СМИ опубликовали видео визита Анджелины Джоли в ТЦК для спасения охранника.