На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В Раде подтвердили «мобилизацию» охранника Анджелины Джоли

Депутат Рады Гончаренко подтвердил мобилизацию охранника Анджелины Джоли
true
true
true
close
Global Look Press

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко подтвердил в своем Telegram-канале, что охранника американской актрисы Анджелины Джоли хотели «мобилизовать» сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине) в ходе ее визита в республику.

«Об охраннике Джоли - подтверждаю, это правда. Его действительно забрали в территориальный центр комплектования и хотели мобилизовать», — написал парламентарий.

Гончаренко также раскритиковал президента Украины Владимира Зеленского за то, как страной стала республика.

5 ноября Джоли приехала в Херсон. Голливудская актриса посетила медицинские учреждения, где проходит лечение гражданское население. В частности, она побывала в роддоме и в детской больнице. Другие подробности ее визита в Херсон не приводятся.

Позже украинские паблики сообщили, что охранника Джоли задержали сотрудники ТЦК. По их данным, мужчину задержали ночью на блокпосте Южноукраинска — документы военкомы не приняли, а его самого «бусифицировали» и увезли в неизвестном направлении. Сотрудники ТЦК проигнорировали тот факт, что мужчина вместе с актрисой и послом ООН направлялся в Херсон в рамках миротворческой миссии.

Ранее СМИ опубликовали видео визита Анджелины Джоли в ТЦК для спасения охранника.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами