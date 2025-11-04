На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Обвиняемая в торговле детьми Ирина Рудницкая признала вину

ТАСС: Ирина Рудницкая признала вину по делу о торговле детьми
Руслан Кривобок/РИА Новости

Председатель и клинический психолог межрегиональной общественной организации «Содружество семей» Ирина Рудницкая полностью признала вину по делу о торговле несовершеннолетними. Это следует из документов, оказавшихся в распоряжении ТАСС.

Она раскаивается в содеянном и выразила готовность сотрудничать со следствием. В материалах дела указано, что Рудницкая подробно рассказала о преступлении, в котором признала себя виновной, и заявила о раскаянии. Отмечается, что с момента совершения преступления прошло более пяти лет, и за это время женщина не совершала новых противоправных действий.

При этом обвиняемая считает, что следствие настаивало на ее аресте без достаточных оснований, а суд не имел поводов для избрания такой меры пресечения.

В конце октября многодетную мать из подмосковной Рузы обвинили в торговле детьми. Решением суда Москвы Рудницкую отправили в СИЗО. В рамках дела были также арестованы предприниматель из Подмосковья и женщина, чей ребенок, по данным следствия, мог быть продан другой семье.

Уголовное дело возбудили еще в конце августа. На иждивении у Рудницкой, по материалам следствия, находится 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Ей и другим фигурантам предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ (торговля детьми), предусматривающей до 10 лет лишения свободы и запрет на определенные виды деятельности сроком до 15 лет.

Ранее женщина пыталась продать свои органы через соцсети ради будущего ее ребенка.

