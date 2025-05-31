13 младенцев за 53 млн рублей: российских врачей обвинили в продаже детей за границу

Врачей из Петербурга и Нижнего Новгорода обвинили в торговле детьми: по версии следствия, они под видом лечения от бесплодия подсаживали эмбрионы суррогатным матерям, а затем продавали новорожденных в Китай. Возникла схема в Санкт-Петербурге, но позже из-за пандемии коронавируса работу перенесли во Владивосток. Медработникам грозит до 15 лет тюрьмы.

В Приморском крае восьмерых медицинских работников частной клиники обвинили в торговле детьми с их незаконным вывозом за границу (п. «в» ч. 3 ст. 127.1 УК РФ), сообщила региональная прокуратура. Врачам грозит до 15 лет лишения свободы .

По версии следствия, сотрудники клиники предоставляли услуги суррогатного материнства для иностранцев и находили для этого подходящих кандидаток. В 2018–2020 годах они незаконно оформляли документы о якобы бесплодии покупателей и генетических родителей, а затем под видом лечения культивировали эмбрионы и подсаживали их суррогатным матерям для последующей продажи и перемещения рожденных детей за границу.

Как пояснил источник РЕН ТВ, младенцев оформляли родившимися на территории РФ с отметкой об отцовстве иностранного гражданина и отправляли в другое государство.

«В результате [врачи] совершили куплю-продажу 13 новорожденных, заведомо находящихся в беспомощном состоянии, за вознаграждение в общей сумме свыше 53 млн рублей», — заявили в прокуратуре.

Уголовное дело направят во Фрунзенский районный суд Владивостока.

Все началось в Петербурге

По информации kp.ru, шестеро фигурантов дела — известные врачи из Санкт-Петербурга. В их числе — гендиректор сети репродуктивных центров, уточнил Telegram-канал «78 | НОВОСТИ». Еще двое обвиняемых — из Нижнего Новгорода.

Как выяснил канал RT, реализовывать схему начали именно в Петербурге: глава ООО «Санкт-Петербургское Агентство Репродуктивных Технологий» якобы заключил соглашение с гражданином Китая, по которому китайцы проходили обследование в ООО «Суррогатное материнство», а затем ООО «Василеостровская Клиника Репродукции» осуществляло оплодотворение суррогатных матерей.

«Отцы были из Китая, а генетические матери — женщины, которых находили участники схемы», — говорится в сообщении канала.

До передачи покупателям младенцы жили с нянями — в квартирах или в отеле.

Впоследствии схема «переехала» во Владивосток «по неизвестным причинам», отмечает RT. Kp.ru предполагает, что причиной стала пандемия коронавируса: во время карантинных ограничений клиентам из КНР было сложно добираться до Петербурга.

При этом руководитель ООО «Василеостровская клиника репродукции» Марина Чаликова обвинения отвергла, сообщило ИА Regnum.

«Мы работаем в рамках закона. Я не подтверждаю информацию о том, что у нас в клинике проводилось оплодотворение суррогатных матерей для пар из Китая . Мы международная клиника. У нас очень много клиентов из разных стран», — заявила она.

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Обвиняемые пытались добиться переноса рассмотрения дела в Петербург.

«Явка для участия в судебных заседаниях в город Владивосток будет затруднительна, повлечет значительные материальные расходы, при этом допрос иных участников судопроизводства — свидетелей, экспертов, проживающих в Приморском крае, может быть осуществлен посредством системы видеоконференц-связи», — говорилось в заявлении подозреваемых.

Однако Верховный суд медикам отказал, дело продолжат рассматривать в Приморье.