Председателя организации по защите семейных ценностей арестовали за торговлю детьми

В Москве арестовали активистку Рудницкую по делу о торговле детьми

Суд Москвы отправил под арест клинического психолога, председателя Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирину Рудницкую. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что суд избрал Рудницкой в качестве меры пресечения содержание в СИЗО до 22 ноября 2025 года.

Также в августе уголовное дело было возбуждено в отношении еще одного фигуранта. В публикации отмечается, что на иждивении у Рудницкой 12 детей — от 3 до 17 лет.

27 октября сообщалось, что фигуранты дела о продаже ребенка в Подмосковье предстанут перед судом.

По версии следствия, в феврале 2025 года супруги приняли решение купить новорожденного. Они нашли беременную женщину на позднем сроке беременности, которая находилась в России незаконно. В частном медицинском центре Щелково договорились с врачом, которая за 150 тысяч рублей готова была помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным покупателей.

