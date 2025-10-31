На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Председателя организации по защите семейных ценностей арестовали за торговлю детьми

В Москве арестовали активистку Рудницкую по делу о торговле детьми
true
true
true
close
Depositphotos

Суд Москвы отправил под арест клинического психолога, председателя Межрегиональной общественной организации по защите семейных ценностей «Содружество семей, семей с детьми и социально-незащищенных слоев населения» Ирину Рудницкую. Об этом сообщает ТАСС.

В публикации отмечается, что суд избрал Рудницкой в качестве меры пресечения содержание в СИЗО до 22 ноября 2025 года.

Также в августе уголовное дело было возбуждено в отношении еще одного фигуранта. В публикации отмечается, что на иждивении у Рудницкой 12 детей — от 3 до 17 лет.

27 октября сообщалось, что фигуранты дела о продаже ребенка в Подмосковье предстанут перед судом.

По версии следствия, в феврале 2025 года супруги приняли решение купить новорожденного. Они нашли беременную женщину на позднем сроке беременности, которая находилась в России незаконно. В частном медицинском центре Щелково договорились с врачом, которая за 150 тысяч рублей готова была помочь с родами и оформлением ребенка по паспортным данным покупателей.

Ранее женщина пыталась продать свои органы через соцсети ради будущего ее ребенка.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами