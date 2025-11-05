В деле о сети по торговле детьми появилась четвертая фигурантка

Главу центра пластической хирургии в Москве заподозрили в причастности к торговле детьми. Об этом пишет Telegram-канал Baza.

Возглавляющая клинику «New Me» в Москве Дарина Рубинина стала четвертой фигуранткой дела о продаже детей. Она задержана, меру пресечения ей 6 ноября изберет Тверской районный суд.

Какова предполагаемая роль Рубининой в преступной схеме, не раскрывается.

4 ноября председательница межрегиональной общественной организации «Содружество семей», клинический психолог Ирина Рудницкая полностью признала вину по делу о торговле несовершеннолетними.

В конце октября многодетную мать из подмосковной Рузы обвинили в торговле детьми. Решением суда Москвы Рудницкую отправили в СИЗО. В рамках дела были также арестованы предприниматель из Подмосковья и женщина, чей ребенок, по данным следствия, мог быть продан другой семье.

Уголовное дело возбудили еще в конце августа. На иждивении у Рудницкой, по материалам следствия, находится 12 детей в возрасте от 3 до 17 лет. Ей и другим фигурантам предъявлено обвинение по статье 127.1 УК РФ (торговля детьми), предусматривающей до 10 лет лишения свободы и запрет на определенные виды деятельности сроком до 15 лет.

Ранее главу сети репродуктивных клиник в Петербурге обвинили в торговле младенцами.