Губернатор рассказал о последствиях атаки ВСУ на Воронеж

В пригороде Воронежа при атаке украинских БПЛА повреждена крыша строящегося склада . Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

По его словам, в результате атаки дронов никто и жителей не пострадал.

В Минобороны России ранее сообщили, что за ночь дежурные силы ПВО сбили более 70 беспилотников над российскими регионами. Больше всего БПЛА перехватили в Волгоградской области — 49 единиц. Семь сбиты в Крыму, шесть – в Воронежской области, четыре – в Ростовской области, три — в Белгородской области. Еще два дрона уничтожили в Орловской области и по одному в Московской, Курской, Липецкой и Тамбовской областях.

В Костромской области украинские беспилотники атаковали объекты энергетической инфраструктуры в Волгореченске. В Волгограде дрон врезался в 24-этажный дом на улице Гаря Хохолова. В результате удара были повреждены балконы и выбиты стекла близлежащих домов, один человек получил травмы, несовместимые с жизнью.

Ранее не менее 13 российских аэропортов приостановили работу.