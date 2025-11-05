Два российских аэропорта приостановили работу

В аэропорту Волгограда и Саратова ввели временные ограничения на полеты

В аэропортах Волгограда и Саратова (Гагарин) ввели временные ограничения на прием и отправку воздушных судов. Об этом сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко в своем Telegram-канале.

По его словам, соответствующие меры были предприняты для обеспечения безопасности полетов.

До этого в министерстве обороны РФ сообщили, что силы противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 5 ноября уничтожили 40 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа над российскими регионами.

На фоне атак дронов утром 5 ноября в аэропорту Ярославля были введены временные ограничения на прием и выпуск самолетов.

План «Ковер» — режим закрытого неба для всех летательных аппаратов и приказ на немедленную посадку или выведение из определенной зоны всех находящихся в воздухе самолетов или вертолетов. Такой план может быть задействован по разным причинам: например, при внезапных изменениях погодных условий, представляющих угрозу для полетов, при нарушении воздушного пространства воздушным судном другого государства или при атаках БПЛА.

Ранее пилоты двух самолетов увидели дрон в районе московского аэропорта.