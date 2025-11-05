На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Адвокат раскрыла подробности о жизни россиянина Тордена в финской тюрьме

Адвокат Мальгина: Торден более недели живет в финской тюрьме на хлебе и воде
true
true
true
close
ДШРГ «Русич»/VK

Россиянин Воислав Торден (Ян Петровский) больше недели живет в финской тюрьме на хлебе и воде. Об этом РИА Новости сообщила его адвокат Наталия Мальгина.

Юрист уточнила, что россиянин живет на сухом хлебе и воде с 27 октября. Из его рациона изъяли молоко, а у самого Тордена отняли банку с витамином D, добавила адвокат.

«На мои просьбы позволить ему покупать питание в тюремном магазине за мой счет тюремное руководство язвительно отвечает, что это невозможно, потому что Торден находится под санкциями ЕС и США», — сказала Мальгина.

14 марта суд в Финляндии приговорил Тордена к пожизненному заключению.

В МИД России заявили о предвзятости приговора. В министерстве сочли участие финских властей, включая судебные, в развязывании гибридной войны коллективного Запада против России.

Воислав Торден — один из бывших командиров диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины.

Ранее адвокат сообщила о психологическом давлении на россиянина в финской тюрьме.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами