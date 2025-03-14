Финский суд приговорил к пожизненному сроку россиянина Тордена

Финский суд приговорил россиянина Воислава Тордена (Яна Петровского) к пожизненному заключению по обвинению в военных преступлениях на Украине в 2014 году. Об этом сообщила его адвокат Наталия Мальгина, передает РИА Новости.

«Тордена приговорили к пожизненному заключению», — рассказала она.

Пожизненное заключение запросило для него обвинение в декабре прошлого года. В январе в дипмиссии России в Финляндии заявили, что рассчитывают на оправдательный приговор Тордену и надеются, что атмосфера русофобии в Финляндии не повлияет на непредвзятость правосудия.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины.

Ранее посольство России в Финляндии рассказало, как будет защищать Тордена.