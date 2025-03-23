В МИД назвали предвзятым приговор россиянину Тордену в Финляндии

Российская сторона считает пожизненный приговор россиянину Воиславу Тордену (Яну Петровскому) в Финляндии предвзятым и политически мотивированным. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на МИД РФ.

«Считаем данный вердикт предвзятым, политически мотивированным», — говорится в сообщении.

По данным МИД, участие финских властей, включая судебные, показывает активное и безоговорочное участие в развязывании гибридной войны коллективного Запада против России.

14 марта суд в Финляндии приговорил россиянина Тордена к пожизненному заключению. Обвинение запросило для него такое наказание в декабре прошлого года. В январе в посольстве России в Финляндии заявили, что рассчитывают на оправдательный приговор Тордену и надеются, что атмосфера русофобии в стране не повлияет на непредвзятость правосудия.

Воислав Торден — бывший командир диверсионно-штурмовой разведывательной группы «Русич». Его арестовали в Хельсинки в середине декабря 2023 года по делу о военных преступлениях, которые он якобы совершил в период 2014–2015 годов на территории Украины.

Ранее прокуратура Финляндии обжаловала приговор россиянину Тордену.