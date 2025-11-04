Подозреваемая в убийстве дочери женщина была пьяна в момент задержания

RT: подозреваемая в убийстве дочери в Челябинске была пьяна во время задержания

Жительница Челябинска, подозреваемая в убийстве своей дочери, во время задержания была пьяна. Об этом пишет RT, ссылаясь на источник.

«Она не признается в преступлении и сначала вовсе утверждала, что ребенок якобы утонул, заявил собеседник», — говорится в сообщении.

При этом на теле девочки были обнаружены ножевые ранения.

В свою очередь в СК сообщили имеющуюся информацию о произошедшем.

В ходе предварительного следствия установлено, что 43-летняя женщина недавно приехала из Башкирии и с сентября 2025 года посуточно арендовала квартиру в Челябинске. Тело девочки обнаружила собственница жилья после выселения подозреваемой. Ребенок был найден в диване как минимум с четырьмя колото-резаными ранами. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело по статье об убийстве малолетнего.

По данным портала 74.RU, тело ребенка было завернуто в пакет. Жильцы дома пожаловались на тухлый запах. Подробнее — в материале «Газеты.Ru».

