В Екатеринбурге арестовали молодого парня, обезглавившего мать

Суд арестовал на два месяца жителя Екатеринбурга, обезглавившего родную мать
Telegram-канал «Суды Свердловской области»

В Екатеринбурге 21-летнего парня, обвиняемого в убийстве своей матери, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщили в пресс-службе Ленинского районного суда города.

Следствие предъявило ему обвинение по части 1 статьи 105 УК РФ. Суд постановил, что обвиняемый будет содержаться под стражей до 30 декабря 2025 года. Постановление вступит в силу через три дня, если не будет обжаловано сторонами.

Инцидент произошел в ночь на 20 октября в Юго-Западном лесопарке Екатеринбурга. По данным следствия, молодой человек заманил мать в парк под предлогом того, что проводит ее до квартиры, после чего убил ее. Тело женщины было обнаружено обезглавленным местным жителем во время пробежки.

Подозреваемый был задержан и указал следователям место, где спрятал голову убитой, а также показал, где находились личные вещи матери. По предварительной версии, мотивом преступления стали частые бытовые конфликты с матерью. Молодой человек признался, что отрезал голову матери, поскольку ранее неоднократно забивал домашний скот. Он также рассказал об убийстве двум родственникам, которые не обратились в полицию.

Ранее в лесу под Екатеринбургом нашли окровавленный Mercedes пропавшего бизнесмена.

