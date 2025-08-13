На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Стало известно, как будут содержать в СИЗО экс-первую леди Южной Кореи

Reuters: бывшую первую леди Южной Кореи будут содержать в одиночной камере
true
true
true
close
Republic (признано в РФ иностранным агентом) of Korea/CC BY-SA 2.0

Бывшая первая леди Южной Кореи Ким Гон Хи, обвиняемая в коррупции, будет находится в СИЗО в одиночной камере. Об этом сообщает Reuters, ссылаясь на источник.

По его данным, распорядок дня бывшей первой леди будет незначительно отличаться от расписания других подозреваемых. Изменения обусловлены ее высокопоставленным положением, уточняет агентство.

«‎По словам источника, пожелавшего остаться анонимным, поскольку он не уполномочен общаться со СМИ, в ее одиночной камере есть небольшой столик, который можно использовать как письменный стол и для приема пищи, а также матрас на полу, на котором можно спать»‎, — говорится в материале.

Также у Ким Гон Хи будет отдельный доступ в душевую. Кроме того, первой леди разрешили шесть дней в неделю по часу заниматься спортом на открытом воздухе.

Накануне Центральный окружной суд Сеула постановил арестовать Ким Гон Хи. Это первый раз в истории республики, когда выдается ордер на арест супруги экс-президента. Дело против Ким Гон Хи состоит из 16 пунктов, ей инкриминируют махинации с ценными бумагами автодилера Deutsch Motors, коррупцию, а также вмешательство в выборы депутатов.

Ранее Южной Корее предрекли «полный крах» в 2025 году.

