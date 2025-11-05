На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Мособлдума не поддержала выдачу талонов на еду для малоимущих в России

ТАСС: Мособлдума не поддержала идею введения продовольственных сертификатов
close
Виталий Аньков/РИА «Новости»

Депутаты Московской областной думы не поддержали проект федерального закона о выдаче продовольственных сертификатов малоимущим россиянам для покупки продуктов. Об этом сообщили ТАСС в региональном парламенте.

Собеседник агентства заявил, что в ряде СМИ появилась недостоверная информация, что в Московской области могут начать выдавать продовольственные сертификаты. Источник подчеркнул, что речь идет о проекте федерального, а не регионального закона, который «не был поддержан Московской областной думой».

5 ноября новостной портал mk.ru сообщил, что депутаты в Московской области предложили выдавать талоны на еду гражданам, которые попали в трудное финансовое положение. В публикации подчеркнули, что подобная мера поддержки действует уже в десяти регионах России.

Отмечается, что продовольственные сертификаты нельзя будет обменивать на наличные деньги, их можно будет использовать исключительно для получения продуктов питания: круп, макарон, овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса, рыбы, хлебобулочных изделий. Точный список появится позже, когда законопроект будет доработан, говорится в статье.

По данным ТАСС, авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы, возглавляемая председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым. Согласно проекту закона, на получение сертификата смогут рассчитывать постоянно проживающие в России граждане, чьи семьи имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе. Номинальная стоимость сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме попросили обеспечить студентов-очников бесплатными обедами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами