Мособлдума не поддержала выдачу талонов на еду для малоимущих в России

Депутаты Московской областной думы не поддержали проект федерального закона о выдаче продовольственных сертификатов малоимущим россиянам для покупки продуктов. Об этом сообщили ТАСС в региональном парламенте.

Собеседник агентства заявил, что в ряде СМИ появилась недостоверная информация, что в Московской области могут начать выдавать продовольственные сертификаты. Источник подчеркнул, что речь идет о проекте федерального, а не регионального закона, который «не был поддержан Московской областной думой».

5 ноября новостной портал mk.ru сообщил, что депутаты в Московской области предложили выдавать талоны на еду гражданам, которые попали в трудное финансовое положение. В публикации подчеркнули, что подобная мера поддержки действует уже в десяти регионах России.

Отмечается, что продовольственные сертификаты нельзя будет обменивать на наличные деньги, их можно будет использовать исключительно для получения продуктов питания: круп, макарон, овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса, рыбы, хлебобулочных изделий. Точный список появится позже, когда законопроект будет доработан, говорится в статье.

По данным ТАСС, авторами инициативы выступила группа депутатов Госдумы, возглавляемая председателем комитета по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярославом Ниловым и первым замруководителя фракции «Справедливая Россия — За правду» Дмитрием Гусевым. Согласно проекту закона, на получение сертификата смогут рассчитывать постоянно проживающие в России граждане, чьи семьи имеют среднедушевой доход ниже прожиточного минимума, установленного в их регионе. Номинальная стоимость сертификата составит 30% от величины прожиточного минимума.

