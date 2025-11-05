Депутаты предложили вернуть талоны на еду в Подмосковье

Депутаты в Московской области предложили предоставлять талоны для еды гражданам, которые попали в трудное финансовое положение. Об этом сообщает mk.ru.

Подобная мера поддержки действует уже в десяти регионах России, отмечает издание. По словам парламентариев, в стране насчитывается около 12 миллионов граждан, живущих за чертой бедности (8% населения).

Представитель облдумы уточнил, что продовольственные сертификаты нельзя будет обменивать на наличные деньги, их можно будет использовать исключительно для получения продуктов питания: круп, макарон, овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса, рыбы, хлебобулочных изделий. Точный список появится позже, когда законопроект будет доработан.

Сертификаты смогут получить те семьи, чей среднедушевой доход не превышает установленный в Подмосковье прожиточный минимум. А сумма сертификата будет рассчитываться как минимум на 30% от общего прожиточного минимума на члена семьи, говорится в статье. То есть размер поддержки будет зависеть от количества членов семьи и актуального уровня прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме попросили обеспечить студентов-очников бесплатными обедами.