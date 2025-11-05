На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

Депутаты предложили вернуть талоны на еду в Подмосковье

Жители Московской области смогут получать еду по талонам
true
true
true
close
Ground Picture/Shutterstock/FOTODOM

Депутаты в Московской области предложили предоставлять талоны для еды гражданам, которые попали в трудное финансовое положение. Об этом сообщает mk.ru.

Подобная мера поддержки действует уже в десяти регионах России, отмечает издание. По словам парламентариев, в стране насчитывается около 12 миллионов граждан, живущих за чертой бедности (8% населения).

Представитель облдумы уточнил, что продовольственные сертификаты нельзя будет обменивать на наличные деньги, их можно будет использовать исключительно для получения продуктов питания: круп, макарон, овощей, фруктов, молочных продуктов, мяса, рыбы, хлебобулочных изделий. Точный список появится позже, когда законопроект будет доработан.

Сертификаты смогут получить те семьи, чей среднедушевой доход не превышает установленный в Подмосковье прожиточный минимум. А сумма сертификата будет рассчитываться как минимум на 30% от общего прожиточного минимума на члена семьи, говорится в статье. То есть размер поддержки будет зависеть от количества членов семьи и актуального уровня прожиточного минимума.

Ранее в Госдуме попросили обеспечить студентов-очников бесплатными обедами.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами