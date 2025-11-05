На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
На рейсе Душанбе — Казань у женщины произошел приступ эпилепсии

На рейсе Душанбе — Казань спасли женщину с эпилепсией
true
true
true
close
Alexandr Zimovskoy/Shutterstock/FOTODOM

Женщине стало плохо на борту самолета, следовавшего из Душанбе. Об этом сообщает «Казань на максималках».

Во время полета у одной из пассажирок изо рта пошла пена. Выяснилось, что у нее начался приступ эпилепсии.

«На борту оказались врачи, которые тут же ринулись ей помогать», – сообщается в публикации.

Специалисты оказывали помощь женщине в течение 40 минут. Когда самолет сел в Казани, прибывшие на место медики госпитализировали путешественницу в местную больницу. Удалось ли врачам улучшить состояние пассажирки, не уточняется.

До этого глава Минздрава РФ Михаил Мурашко спас человека, которому стало плохо на борту самолета. Во время полета состояние 50-летнего пассажира стало стремительно ухудшаться. Выяснилось, что у него произошел гипертонический криз.

В течение часа Мурашко пытался стабилизировать состояние человека. Турист успешно долетел до Ханоя.

Ранее врач российского хоккейного клуба спас пассажирку на борту самолета.

