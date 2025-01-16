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Врач российского хоккейного клуба спас пассажирку на борту самолета

Врач клуба «Сахалинские акулы» Халимбеков спас пассажирку на борту самолета
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Официальный сайт ХК «‎Сахалинские акулы»

Врач хоккейного клуба «Сахалинские акулы» Темирбек Халимбеков спас пассажирку на борту самолета, сообщает пресс-служба команды.

«Пассажирка была бледной, по первому осмотру, визуально, пульс не прощупывался. Все признаки указывали на стенокардию. Купировал приступ, дал подышать кислородом, после чего самочувствие пассажирки улучшилось», — говорится в сообщении.

Халимбеков отметил, что в аэропорту их ожидала бригада скорой помощи. Женщина была отправлена в больницу.

В следующем матче Молодежной хоккейной лиги (МХЛ) «Сахалинские акулы» сыграют с «АКМ-Юниор». Матч состоится 20 января.

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