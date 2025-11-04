На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Столичных водителей предупредили о сильном тумане

Москвичей предупредили об ухудшении видимости из-за тумана в ночь на среду
Vladimir Baranov/Global Look Press

В Москве водителей призвали к осторожности из-за тумана. Об этом сообщил Комплекс городского хозяйства столицы в Telegram-канале.

По данным ведомства, в столичном регионе в период с 02:00 4 ноября до 09:00 5 ноября произойдет ухудшение видимости до 200-700 метров.

Как отмечается, автомобилистам следует строго соблюдать скоростной режим и увеличить дистанцию при движении транспортных средств. Также водителям рекомендовали избегать резких маневров, заранее снижать скорость перед пешеходными переходами и не разгоняться на плохо освещенных участках дорог.

В конце октября в столичном Департаменте транспорта призвали автомобилистов не отвлекаться на телефон во время вождения. Ситуацию из-за сгущающихся на дорогах туманах охарактеризовали как сложную.

21 октября водителей призвали пересесть на общественный транспорт из-за сильных дождей.

До этого в Москве юный зацепер прокатился на крыше электробуса в дождь и попал на видео.

Ранее челябинец на авто сбил 10-летнего ребенка.

